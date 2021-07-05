Haval допустил запуск электромобилей на российском рынке

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Китайский автомобильный бренд Haval, подразделение компании Great Wall Motors, допускает запуск электромобилей на территории РФ при условии, что будет обеспечена господдержка и создана соответствующая инфраструктура. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Haval.

"Для того, чтобы электромобили были представлены в России, необходимы государственная поддержка и соответствующая инфраструктура. Когда Россия начнет предпринимать ключевые меры в этой области, то мы обязательно будем предлагать здесь наши электромобили", - заявил исполнительный директор Haval в России Жером Сего, чьи слова приводит пресс-служба бренда.

Раннее глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью ТАСС заявил, что иностранные концерны, работающие в России, изучают возможность выпуска электромобилей в РФ. Минпромторг также планирует заключать специнвестконтракты по комплектующим электромашин.

Другой китайский автопроизводитель Chery раннее сообщил о намерениях пополнить существующий в России модельный ряд электромобилями до 2023 года. В настоящее время компания готовит пакет техдокументации для прохождения сертификации, проводит маркетинговые опросы и готовится к испытаниям электрокара в условиях российских дорог и климата.

Глава американской Tesla Илон Маск в ходе выступления на просветительском марафоне "Новое знание" в июне заявил о возможном скором выходе электрокара на российский рынок, а также о появлении в стране собственного производства. Как сообщалось раннее Минпромторгом, конкретных договоренностей с главой Tesla нет, но министерство готово к сотрудничеству по электромобилям при условии локализации технологий и создания добавленной стоимости в РФ.

О концепции развития электротранспорта в РФ

Минэкономразвития разработало и направило на согласование проект концепции развития производства и использования электротранспорта в стране. Стоимость концепции оценивается в 850 млрд рублей, предполагается, что из них 600 млрд рублей составят частные инвестиции. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, к 2024 г. ожидается производство не менее 28 тыс. электротранспортных средств, а к 2030 г. оно составит минимум 10% от общего объема производства.