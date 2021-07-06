Прокачку газа по "Ямал - Европа" приостанавливают для плановой профилактики до 10 июля

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Плановые профилактические работы на газопроводе "Ямал - Европа" начнутся с 6 июля и будут идти до 10 июля. Транспортировка газа по трубе на это время будет приостановлена.

Как ранее сообщал "Газпром", сроки проведения комплекса плановых работ были согласованы в 2020 году. Холдинг и потребители учитывают остановку газопровода в своих планах.

Транснациональный газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы - 32,9 млрд куб. м газа в год.