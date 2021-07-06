В Приморье обучение по проекту "Бизнес-наставничество. Перезагрузка" пройдут 220 человек

ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Крупные и успешные предприниматели Приморского края выступят в качестве наставников для 220 молодых бизнесменов региона в рамках проекта "Бизнес-наставничество. Перезагрузка". Обучение будет проходить в форматах вебинаров, консультаций и личных встреч, сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморского края.

"В этом году мы отобрали более 200 заявок. Судя по тому, что они поступали не только из Приморского края, но и с Сахалина, и из Хабаровска, можно говорить, что потребность в подобной программе есть у предпринимателей со всего Дальнего Востока", - цитирует пресс-служба генерального директора центра "Мой бизнес" Евгения Никифорова.

В качестве менторов и наставников выступят руководители крупных приморских компаний, успешные и авторитетные предприниматели и представители делового сообщества региона, а также эксперты из Москвы, Южно-Сахалинска и Хабаровска. Они помогут молодым предпринимателям провести диагностику бизнеса, получить информацию о ключевых точках роста и составить план действий для дальнейшего развития. По мнению организаторов, программа востребована у молодых бизнесменов, поскольку им сложно восстановить бизнес после пандемии, вследствие чего они ищут пути решения или перенаправления, а другим необходим экспертный взгляд или авторитетное мнение.

"Программа проекта насыщенная и делится на онлайн- и офлайн-мероприятия. Менторы проведут 10 очных встреч с участниками в малых группах, а в сентябре запланированы онлайн-выступления с известными российскими и зарубежными экспертами. Такое чередование форматов позволит дать новичкам весь массив нужной информации и поставить их на верные "рельсы" для развития бизнеса", - приводит пресс-служба слова начальника отдела развития предпринимательства министерства экономики Приморья Ивана Машунина.

Развитие бизнеса и помощь предпринимателям в крае оказывается в рамках программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края". Впервые проект "Бизнес-наставничество" был реализован в Приморском крае в 2020 году, тогда учениками стали 158 предпринимателей региона.