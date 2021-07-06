Власти уверены, что строительство кампуса в Томске привлечет 300 млрд рублей инвестиций

ТОМСК, 6 июля. /ТАСС/. Реализация проекта кампуса для всех шести вузов в Томске стоимостью 30 млрд рублей позволит привлечь до 300 млрд рублей инвестиций в окружающую кампус инфраструктуру. Об этом сообщил во вторник глава томского научного консорциума, ректор Томского госуниверситета (ТГУ) Эдуард Галажинский во время презентации проекта кампуса председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме администрация региона подписала с Минобрнауки РФ и ВЭБ.РФ соглашение о строительстве кампуса на 10 тыс. мест для всех шести вузов Томска, в котором будут инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фуд-корты. Стоимость его создания оценивается в 30 млрд рублей, строительство будет организовано в формате государственно-частного партнерства и начнется летом 2022 года.

"Это начало большого проекта, создание в регионе инновационного квартала, который окружают еще 400 га земли. И мы так грубо оценивали - порядка 300 млрд рублей инвестиций с развитием этого района связано", - сказал ректор.

Он отметил, что проект предусматривает не только государственные, но и частные инвестиции, а на поддержание жизни кампуса после его строительства планируется ежегодно выделять до 2 млрд рублей в год от научных организаций и промышленных партнеров в регионе.

Как сообщил во время презентации Мишустин, правительство РФ выделит на строительство 18 млрд рублей.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов, центра экспорта образования и технологий. Чтобы достичь этой цели, все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "большой университет". По словам Галажинского, в "большом университете" к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет всех вузов достигнет 1,5-2 млрд долларов - больше, чем у МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.