"Лента" получила одобрение ФАС на покупку сети Billa

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку по покупке ретейлером "Лента" торговой сети Billa. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС России.

"Антимонопольное ведомство удовлетворило ходатайство торговой сети "Лента" о приобретении торговой сети Billa. После объединения ретейлеров их доля на рынке продовольственных товаров не превысит порог, разрешенный законом о торговле. Объединенная сеть не будет занимать доминирующее положение на товарных рынках и злоупотреблять этим положением, в том числе устанавливать монопольно высокие цены", - сообщили в ФАС.

Ведомство внимательно следит за процессом объединения торговых сетей. По всем поступающим ходатайствам ФАС России проводит анализ сделок, чтобы не допустить ограничение конкуренции на рынке, подчеркнули в ФАС.

19 мая "Лента" объявила о планах интегрировать в сеть "Ленты" 161 супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников "Билла Россия". Сумма сделки составит €215 млн. Ожидается, что она будет закрыта 2 августа 2021 года.