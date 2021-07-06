"Аэрофлот" будет начислять бонусные мили за перевозку животных

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" будет начислять мили за перевозку животных участникам программы "Аэрофлот бонус". Владельцы домашних животных смогут получить до 2 тыс. дополнительных миль, сообщает во вторник пресс-служба авиаперевозчика.

"Мили начисляются на всех направлениях "Аэрофлота", и за любых питомцев, разрешенных к перевозке, кроме собак-проводников, а также собак-помощников и собак эмоциональной поддержки для рейсов из и в США. Размер начисляемых миль зависит от направления маршрута, габаритов и веса переноски, а также способа перевозки: в салоне или багажном отсеке самолета", - пояснили в пресс-службе.

Начисление дополнительных миль за перевозку животных поможет авиакомпании в дальнейшем совершенствовать свой сервис по этому направлению. В июне "Аэрофлот" уже увеличил количество питомцев, разрешенных к перевозке одним пассажиром с одного до трех.

"В салоне самолета также в одной переноске можно провозить двух взрослых животных в случае, если их вес вместе с контейнером не превышает 8 кг. Пассажирам и членам их семей, перевозящим два контейнера с животными в салоне, разрешено их размещение в центральном блоке кресел на широкофюзеляжных самолетах. Сняты ограничения на перевозку собак брахицефальных пород: мопсов, боксеров, бульдогов, пекинесов и ши-тцу", - добавили в пресс-службе.