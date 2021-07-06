Полпред в УрФО предложил развивать на "Иннопром" тему экологии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Темой международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге в дальнейшем может стать экология, в том числе развитие карбоновых полигонов и технологий в данной сфере. Об этом сообщил журналистам во вторник полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев в ходе выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Мы обсуждали с губернатором Свердловской области, какими еще направлениями можно наполнить "Иннопром", и пришли к мнению, что более углубленного и расширенного подхода требует экологическая тема. <…> Эта тема в России имеет важное значение, как с точки зрения решения экологических вопросов, так и с точки зрения развития технологий, которые позволят эти экологические проблемы решать", - сказал Якушев.

По его словам, также на "Инномпроме" стоит особое внимание уделить теме углеводородного следа. "Все, что связано с углеводородным следом, карбоновая история (карбоновые полигоны - прим. ТАСС), точно должно быть еще одним направлением, которое будет активно развиваться на "Иннопроме". И я уверен, что площадка, которая за 11 лет получила мощный авторитет и внутри России, и в мире имеет прекрасные возможности для дальнейшего развития", - добавил полпред.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург - Экспо", в составе которого четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м. В 2021 году страной-партнером мероприятия выступает Италия. На площади порядка 3 тыс. кв. м представлена экспозиция национальных итальянских компаний. Выставка проходит с 5 по 8 июля.