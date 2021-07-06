Эксперты отметили нерентабельность продажи бензина на АЗС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Высокая цена нефти и меры правительства на рынке топлива привели к тому, что АЗС с каждого проданного литра бензин Аи-92 получают убытки по данным с 22 по 28 июня в размере 1,2 рубля за литр топлива, следует из исследования "Топливный рынок России", подготовленного группой "Петромаркет".

Продажа бензина Аи-95 и дизельного топлива пока также остается убыточной: каждый реализованный на АЗС литр Аи-95 приносит убыток в размере 10 копеек, а литр дизеля - 60 копеек.

"Средние по стране розничные цены на автобензин Аи-92, Аи-95 и летнее дизтопливо на прошлой неделе выросли на 2, 3 и 3 копейки за литр - до 45,57, 48,89 и 49,65 рубля за литр соответственно. Однако экономика розничной торговли только ухудшилась. Убытки от продажи в розницу Аи-92 и Аи-95 выросли относительно предыдущей пятницы на 10 и 5 копеек за литр - до 1,2 и 0,1 рубля за литр соответственно, а чистая маржа торговли летним дизтопливом через АЗС снизилась на 20 копеек за литр - до минус 60 копеек за литр", - отмечают эксперты.

По данным Росстата, цена бензина в РФ с 22 по 28 июня выросла на 0,08% при уровне инфляции в среднем по России 0,23%. В предыдущую неделю она также была ниже среднего по России уровня роста цен.

Ранее Минэнерго неоднократно заявляло, что рост цен на бензин в 2021 году будет находиться в пределах инфляции. Рост стоимости топлива в первой половине года министерство связывало с сезонным увеличением спроса на топливо и повышением акцизов. В дальнейшем рост должен замедлиться.

В Минэнерго также напоминали, что с 1 мая начал работать скорректированный демпферный механизм, который направлен в том числе на сдерживание динамики цен на топливо. Если корректировка демпфера не поможет стабилизировать ситуацию на рынке, министерство может применить запрет экспорта бензина, а также заключить с нефтяными компании новые топливные соглашения по ценам на АЗС.