Объем ФНБ в июне сократился на 363 млрд рублей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в июне 2021 года сократился на 363 млрд рублей и на 1 июля составил 13,575 трлн рублей, сообщается в материалах на сайте Минфина.

"По состоянию на 1 июля 2021 года объем ФНБ составил 13,575 трлн рублей", - отмечает Минфин. Объем ликвидной части ФНБ на 1 июля 2021 года составил 7,2% ВВП, или 8,313 трлн рублей ($114,869 млрд).

На 1 июня объем ФНБ составлял 13,938 трлн рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено $3,362 млрд, €38,399 млрд, £4,246 млрд, 600,304 млрд японских иен, 226,601 млрд китайских юаней и 287,6 млн рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 532,629 млрд рублей.

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 294,846 млрд рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,992 млрд рублей.

На депозитах в ВТБ и Газпромбанке размещено 138,434 млрд рублей в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов. В обыкновенные акции Сбербанка вложено 3,445 трлн рублей, в обыкновенные акции "Аэрофлота" - 56,6 млрд рублей.