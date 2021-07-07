Заместитель полпреда на Дальнем Востоке Андреев стал инвестиционным уполномоченным в ДФО

ЧИТА, 7 июля. /ТАСС/. Заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Денис Андреев стал инвестиционным уполномоченным на Дальнем Востоке, сообщается в среду на сайте полпредства.

"Распоряжением президента Российской Федерации функции инвестиционного уполномоченного в Дальневосточном федеральном округе возложены на заместителя полномочного представителя президента РФ в ДФО Дениса Андреева", - говорится в сообщении.

Институт инвестиционного уполномоченного создан на Дальнем Востоке в 2011 году по решению президента России. Инвестиционный уполномоченный в округе координирует работу органов власти всех уровней для содействия в своевременной реализации инвестиционных проектов, обеспечивает оперативное рассмотрение проблемных вопросов, которые возникают у инвесторов. Отмечается, что работа уполномоченного будет нацелена на выработку системных мер по улучшению инвестиционного климата в субъектах ДФО, снижение административных барьеров для бизнеса.

Андреев родился в 1987 году в Хабаровске, окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Работал в администрации Хабаровска, был заместителем мэра города.