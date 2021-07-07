Глава РЭЦ сообщила о перспективе поставок электробусов на экспорт в Европу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Россия активно наращивает объемы серийного производства электробусов, компания "Камаз" производит в год 350 электробусов и уже обеспечила потребности внутреннего рынка и готова выводить продукцию на экспорт. Обеспечение внешних рынков планируется начать с Европы, сообщила ТАСС в кулуарах Международной промышленной выставки "Иннопром" глава РЭЦ Вероника Никишина.

"По поводу электробусов - "Камаз" сейчас производит 350 единиц в год, и мы реально готовы выводить их на экспорт. Они полностью обеспечили внутренний рынок, решается вопрос сертификации, и далее они уже готовы обеспечивать внешние рынки, особенно перспективным будет европейский", - сказала Никишина.

Отмечается, что в Европе сейчас более 5 тыс. электробусов и 75% закуплены за последние два года. В 2020 году, несмотря на пандемию, в Европе появилось свыше 2 тыс. новых электроавтобусов, а это на 22% больше прошлогодних показателей.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей и входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Крупнейшими акционерами "Камаза", согласно размещенной на сайте компании информации, являются госкорпорация "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и германский автоконцерн Daimler (15%).

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. По данным организаторов, выставку посетят порядка 450 иностранных гостей из Германии, Великобритании, Японии, Индии, Канады, Таиланда, ЮАР, Словении, Чехии, Казахстана, Армении, Белоруссии и других стран. Всего 23 крупных зарубежных делегации. Партнер выставки - Италия.