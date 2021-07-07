"Автоваз" обсуждает выпуск Renault Logan на природном газе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Компания "Автоваз" обсуждает возможность выпуска Renault Logan CNG на природном газе. Об этом сообщил журналистам президент "Автоваза" и исполнительный директор по операциям Renault Group в России и СНГ Николя Мор на международной промышленной выставке "Иннопром".

"И есть также дискуссия со стороны Renault, чтобы появился Logan CNG (compressed natural gas (сжатый природный газ) - топливо, которое может использоваться вместо бензина и дизельного топлива)", - заявил он, отвечая на вопрос о производстве CNG автомобилей.

Мор также сообщил, что "Автоваз" работает над усовершенствованием модели Lada Largus CNG. "У нас также производился [Lada] Largus. С Largus была особенность, что там объем багажника занимался баком для CNG примерно на 40%. И сейчас мы ищем возможность более правильно расположить газовый бак, который бы позволил увеличить объем багажника", - отметил он.

Ранее сообщалось, что "Автоваз" к 2028 году планирует перейти на новую платформу для производства автомобилей, которая позволит создавать автомобили на всех альтернативных видах топлива, в том числе на метане.

"Автоваз" в 2017 году уже начал производство автомобиля, способного работать на двух видах топлива, - Lada Vesta CNG. Модели Lada CNG используют в качестве топлива как бензин, так и сжатый природный газ метан.