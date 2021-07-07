В ГД просят Минпромторг и Россельхознадзор восполнить дефицит лечебных кормов для животных

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову и главе Россельхознадзора Сергею Данкверту с просьбой принять меры и восполнить дефицит лечебных кормов для домашних животных, который возник из-за ограничений по их ввозу. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу принять меры, направленные на восполнение дефицита на рынке лечебных кормов и кормовых добавок для непродуктивных (домашних) животных в связи с вводимыми ограничениями по импорту такой продукции на территорию Российской Федерации", - отмечается в документе.

Как отметил Бурматов в среду в беседе с корреспондентом ТАСС, в комитет поступает большое количество обращений от граждан и организаций, которые обеспокоены ситуацией с ограничением ввоза на территорию РФ кормов и кормовых добавок для домашних животных. Так, напомнил Бурматов, в 2021 году Россельхознадзор установил соответствующие ограничения, которые коснулись лечебных кормов и кормовых добавок для домашних (непродуктивных) животных. При этом, как подчеркнул депутат, Россия занимает третье место в мире по количеству домашних кошек и четвертое - по количеству собак. Нередко владельцы питомцев вынуждены покупать именно лечебные корма, которые назначены ветеринарами.

"Согласно статистике основными проблемами со здоровьем у непродуктивных животных являются проблемы с пищеварением, органами чувств, зубами, костями/суставами, а также мочекаменная болезнь, пищевая аллергия. Возможный дефицит кормов может серьезно ограничить возможности владельцев домашних животных по поддержанию здоровья своих питомцев", - отмечается в документе.

Как уточнил Бурматов, ограничения на импорт кормов вводятся из-за вопросов к составу корма или качеству добавок. Поэтому, отметил депутат, речь идет не о том, чтобы отменить запрет на ввоз кормов, а о том, чтобы обеспечить владельцам домашних животных в РФ возможность приобрести их аналоги для поддержания здоровья своих питомцев.