В Татарстане построят три логистических центра за 9 млрд рублей

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Компания "Ромекс-Кубань" намерена инвестировать 9 млрд рублей в строительство трех логистических центров в Татарстане, сообщили журналистам в среду в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике Фарида Абдулганиева. Из собственных источников корреспонденту ТАСС стало известно, что речь идет о второй очереди "Озон" и новых центрах для "Яндекс.Маркет" и "Сбер.Логистика".

"Загрузка логистических центров "А" и "В+" составляет уже около 95%. В связи с этим проекты, которые предлагает к реализации компания "Ромекс-Кубань", очень своевременны. Появление новых качественных складских площадей обеспечит дальнейший опережающий рост объемов рынка eCom в Татарстане", - приводит пресс-служба слова Абдулганиева.

Компания планирует вложиться в проект строительства второй очереди оптово-распределительного центра площадью 34,6 тыс. кв. м на территории промышленной площадки "Зеленодольск". Также она ведет переговоры по строительству складского комплекса площадью 81,5 тыс. кв. м и складского комплекса площадью 41,2 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в эти три проекта составит более 9 млрд рублей. Приоритетной площадкой для строительства обоих комплексов является территория создаваемого технополиса в селе Новая Тура Зеленодольского муниципального района.

Группа компаний "Ромекс" - инвестиционно-строительный холдинг, в который входит более 80 компаний, один из лидеров юга России в строительной отрасли. Одним из основных направлений строительной деятельности компании является складское и промышленное строительство.