"Магнит" планирует к концу 2021 года довести число дискаунтеров до 200

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. "Магнит" планирует до конца 2021 года увеличить число дискаунтеров в 2,5 раза, до 200 магазинов. Об этом говорится в сообщении компании.

"Магнит" управляет 76 дискаунтерами "Моя цена".

"К концу года "Магнит" планирует довести число дискаунтеров до 200, в том числе построит с нуля 50 новых магазинов", - говорится в сообщении. Ретейлер рассчитывает, что дискаунтеры могут стать заметным направлением бизнеса в его экосистеме.

Как сообщил в ходе конференц-колла с инвесторами заместитель генерального директора, директор по управлению розничной сетью Руслан Исмаилов, сопоставимые продажи дискаунтеров ПАО "Магнит" выше на 30%, чем были в магазинах у дома, на базе которых они открыты. Высокая динамика продаж обусловлена главным образом ростом трафика. Все дискаунтеры показывают положительные EBITDA и чистую прибыль.

Операционные расходы дискаунтеров существенно ниже, в первую очередь за счет расходов на персонал. В среднем в дискаунтерах "Моя цена" работает 5 сотрудников против 11 в магазине у дома. Затраты на аренду для дискаунтеров также ниже, чем для магазинов у дома, поскольку требуется меньшая площадь, а подход к выбору локаций гибче. Оборачиваемость запасов в дискаунтерах "Магнита" на 30-40% выше сопоставимых магазинов у дома. При этом капитальные вложения на 40% ниже сопоставимого по размеру магазина у дома.

"В ближайшее время компания начнет открывать дискаунтеры в уникальном оформлении, тогда как ранее они в основном заимствовали визуальные элементы магазинов у дома. Ретейлер продолжит улучшать ассортимент формата, в том числе исключит однотипные SKU в одной ценовой нише, а также увеличит предложение непродовольственных товаров и собственных торговых марок. Кроме того, "Магнит" готовится создать отдельные коммерческую и операционную команды для дискаунтеров. Сейчас этим форматом управляют специалисты формата у дома", - сообщили в компании.

"Магнит" начал тестировать дискаунтеры "Моя цена" в июле 2020 года. Площадь точек составляет 150-250 кв. метров. В ассортимент входит около 2 000 наименований товаров, 65% которых представлены в низком ценовом сегменте. Около 20% ассортимента дискаунтеров "Магнита" приходится на собственные торговые марки. Акцент сделан на товарах повседневного спроса в экономичной упаковке.