"Российский топливный союз" предложил Мишустину меры по стабилизации рынка топлива

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. "Российский топливный союз", который объединяет розничных операторов топливного рынка, обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть ряд предложений по стабилизации рынка топлива. Это следует из письма президента союза Евгения Аркуши председателю правительства РФ, которое имеется в распоряжении ТАСС.

РТС предложил повысить экспортные пошлины на бензин, увеличить норматив минимального объема биржевых продаж бензина до 15% и 10% для дизельного топлива, а также начать субсидировать железнодорожные перевозки в регионы Дальнего Востока.

"Считаем, что для осуществления защиты внутреннего рынка от воздействия меняющейся внешней конъюнктуры и обеспечения роста оптовых цен в пределах инфляции, на сегодняшний день наиболее действенная мера - повышение экспортных пошлин", - говорится в документе.

Союз обращает внимание на существующий диспаритет между ценой топлива в рознице и опте. По его мнению, сложившаяся ситуация заложена в конструкции налогового маневра, по которому акцизы на бензин и дизель должны были снижаться, а по факту они растут и будут продолжать это делать и дальше.

По данным союза, введенный кабмином демпфирующий механизм в существующем виде не в состоянии сгладить диспаритет цен, что в конечном итоге приводит к росту оптовых цен выше инфляции и к убыткам на розничном сегменте рынка.

В качестве примера Аркуша привел цифры за май 2021 года, когда бензин в опте подорожал на 5,1% для АИ-92 и на 6,1% для АИ-95, в то время как в рознице повышение составило 0,7-1,2%.