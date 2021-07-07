ЦБ зафиксировал более чем двукратный рост числа просьб о восстановлении деловой репутации

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Комиссия Банка России по рассмотрению жалоб на решения о признании лица не соответствующим требованиям к квалификации и деловой репутации в январе - июле 2021 года приняла 241 обращение, что в 2,6 раза больше, чем в том же периоде прошлого года, следует из материалов ЦБ.

Регулятор пояснил, что рост обращений обусловлен в том числе увеличением количества жалоб лиц, деятельность которых связана с некредитными финансовыми организациями. В 2021 году таких обращений поступило 119, в 2020 году - 64.

Наибольшая доля обращений поступила во II квартале от специальных должностных лиц по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (27 жалоб), членов совета директоров (19 жалоб), руководителей служб управления рисками (15 жалоб), руководителей служб внутреннего контроля (13 жалоб).

Всего за время работы комиссии в период с 28 января 2018 года по состоянию на 1 июля 2021 года поступило 973 жалобы, удовлетворено 449 жалоб.