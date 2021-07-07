Эксперт считает, что цена на морковь в России будет снижаться с каждой неделей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Цена на морковь будет снижаться с каждой неделей, яблоки в России подешевеют через две-три недели. Об этом журналистам сообщил директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков.

"Началась поставка краснодарской моркови, которая в среднем на 10 рублей дешевле импортной. В статистике резкое падение цены сразу не отразится, но по мере замещения импорта стоимость моркови с каждой неделей будет становиться все ниже", - считает он.

Говоря о стоимости фруктов в России, Глушков отметил, что из-за поздней весны сбор урожая задерживается на 1-2 недели. В частности, в 2020 году сбор ранних яблок начался 15 июня, в текущем году - 25 июня, что соответственно влияет на цены. "В течение двух-трех недель, с учетом логистики и сортировки, отечественные яблоки поступят на прилавки, после чего цена снизится", - отметил он.

Эксперт добавил, что сейчас овощи борщевого набора уже начали дешеветь в связи с поступлением отечественных продуктов. При этом активный сбор урожая открытого грунта отражается на стоимости томатов и огурцов, цены на них падают уже несколько недель.