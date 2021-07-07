Суда "Валдай 45Р" могут запустить еще в четырех регионах

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Нижегородские власти прорабатывают новые маршруты для судна на подводных крыльях "Валдай 45Р", их могут запустить во Владимирскую, Ивановскую области, республики Марий Эл и Татарстан. Об этом сообщил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов региона Сергей Яковлев на совещании Совета Федерации по теме развития круизов по Волге.

"Совместно с туроператорами прорабатывается вопрос расширения маршрутов сети в другие субъекты Приволжского федерального округа, расположенные по берегам рек Волги и Оки, во Владимирскую область, Ивановскую область, республику Марий Эл и Республику Татарстан", - сказал Яковлев.

За время навигации 2020 года суда "Валдай 45Р", как ранее сообщали нижегородские власти, перевезли более 2,2 тыс. пассажиров по двум маршрутам: Нижний Новгород - Городец и Нижний Новгород - Макарьевский монастырь.

Судно "Валдай 45Р" вмещает 45 пассажиров и двух членов экипажа, развивает скорость до 75 км/ч и может преодолевать расстояния до 550 км. Оно спроектировано и построено Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Ростислава Алексеева. Головное судно презентовали в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме.