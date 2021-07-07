Вылов лосося в России с начала года вырос на 2 тыс. т

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Вылов лосося в России в 2021 году уже вырос на 2 тыс. т и, по данным на 7 июля, достиг 13 тыс. т. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"К 7 июля 2021 года на Дальнем Востоке добыто почти 13 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 2 тыс. тонн больше, чем в аналогичный период цикличного года (для горбуши - 2019 год, для остальных видов - 2020 год)", - отмечается в сообщении.

В частности, по данным ведомства, активно развивается промысел горбуши: общий объем ее добычи по Дальневосточному бассейну превысил 5,1 тыс. тонн, что на 6% выше ее улова на этот же период в 2019 году. Основным районом добычи этого вида является северо-восток Камчатки: добыто уже 4,7 тыс. тонн. По данным экспертов, численность подхода восточнокамчатской горбуши с высокой долей вероятности позволит достигнуть прогнозного показателя - 150 тыс. тонн.

Кроме того, промысел горбуши динамично развивается в Магаданской области. И хотя ее уловы в Магаданской области небольшие - 278 тонн, но прирост к 2019 году составляет 50%.

В ведомстве также напомнили, что традиционно основной вылов приходится на Камчатский край - 84% от общего объема. Здесь добыто около 10,7 тыс. тонн. Подключились к промыслу рыбаки Сахалина - освоено более 1,6 тыс. тонн. Началась рыбалка в Магаданской области, в Хабаровском и Приморского краях, Чукотского автономного округа. Пока уловы в этих регионах небольшие, суммарно около 0,4 тыс. тонн.

"Полагаю, что намечающаяся положительная динамика добычи, в том числе по горбуше - основному объекту промыслу, позволит в текущем году обеспечить показатели вылова с учетом оптимистичных рекомендаций отраслевой науки", - отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков, слова которого приводятся в сообщении.