Кабмин профинансирует из ФНБ строительство 3-й очереди БАМ и Транссиба

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует профинансировать из Фонда национального благосостояния (ФНБ) строительство третьей очереди БАМа и Транссиба. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Это ровно то, что Марат Шакирзянович [Хуснуллин] упомянул, когда он сказал, [что] третья очередь, третий этап БАМа и Транссиба - это та ветка, по которой поедет якутский уголь. Мы сейчас предусматриваем ее финансирование за счет средств ФНБ", - отметил Белоусов.

Он добавил, что финансирование будет осуществляться в 2025-2027 годах. "Но это будет в основном 2025, 2026, 2027 годы", - добавил он.

По его словам, в настоящее время основной задачей является увеличение провозной способности этих транспортных путей.

"Все силы, организационные и финансовые, брошены на то, чтобы в 2024 году достичь цели в 180 млн тонн. 144 млн тонн - сегодня провозная способность. 180 млн тонн, соответственно, - 2024 год. Вот в эти объемы нам надо будет вписать 15 млн тонн кузнецкого угля и, соответственно, объемы Якутии и других грузов", - отметил Белоусов.

Модернизация Восточного полигона - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн. Реализация второго этапа позволит увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год до 2024 года. В 2020 году провозная способность БАМа и Транссиба составила порядка 132 млн тонн.