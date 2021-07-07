Кабмин рассмотрит законопроект, позволяющий фермерам продавать продукцию прямо в поле

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, который наделяет крестьянские и фермерские хозяйства правом реализовывать собственную продукцию на участках земель сельхозназначения. Соответствующий пункт вынесен на повестку дня предстоящего заседания. Изменения вносятся в статью 19 федерального закона "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" и в ряд отдельных законодательных актов.

"Законопроектом крестьянские (фермерские) хозяйства и кооперативы наделяются правом на реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства на принадлежащих им земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения", - уточняется в материалах к заседанию правительства.

Размещение нестационарных торговых объектов допускается на земельных участках, не относящихся к пашне, мелиорированным землям или особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям без нарушения почвенного слоя.

Принятие этого законопроекта даст фермерам возможность открывать магазины и реализовывать продукцию на своей земле - прямо в поле или в помещениях животноводческих хозяйств. В настоящий момент такая практика запрещена, что создает дополнительные препятствия для сбыта фермерских товаров и способствует повышению цен.