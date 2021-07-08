Путин откроет движение по заключительному участку ЦКАД

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приедет в центральный пункт управления Центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД) Московской области, откуда откроет движение по заключительному отрезку этой трассы.

Этот участок дороги включает в себя развязку на пересечении ЦКАД-4 (Новорязанское, Егорьевское, Носовихинское, Горьковское шоссе) и М-5 "Урал", 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 (Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Ратехинское, Можайское, Минское, Киевское шоссе) и М-10 "Россия".

Трасса, построенная в соответствии с поручением главы государства, проходит по территории Подмосковья в 50 км от МКАД, пересекает 13 федеральных дорог и разгружает столичные улицы от транзитного транспорта. Протяженность ЦКАД составляет 336 км, из которых на платной основе будут эксплуатироваться 260 км. В Кремле подчеркивают, что ЦКАД является первой в России дорогой с системой взимания платы "Свободный поток", которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты. Разрешенная скорость движения - 110 км/ч.

Глава государства лично контролировал сооружение дороги, давал поручения по недопущению увеличения стоимости проекта и срокам его реализации. В январе, когда Путин приезжал на открытие новой транспортной развязки в Химках, губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил его летом посетить открытие движения на всей протяженности ЦКАД. Президент приглашение принял, заметив, что сделает это с удовольствием.

Строительство ЦКАД, которая проходит параллельно А107 (Московское малое кольцо), началось в 2014 году. Проект был разделен на пять участков. Новая федеральная трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел Московского региона за счет отвода основного потока транзитного грузового и пассажирского трафика в обход столицы, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Московской области.

Изначально открытие ЦКАД планировалось в 2019 году, однако оно несколько раз переносилось.