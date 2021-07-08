В Сбербанке назвали вероятным повышение ключевой ставки ЦБ на 1 п.п. 23 июля

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Повышение ключевой ставки ЦБ на 1 процентный пункт 23 июля становится все более вероятным, считает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

"Повышение ставок на 100 базисных пунктов на ближайшем заседании ЦБ РФ становится все более вероятным. У этого есть ряд факторов", - сказал он.

По мнению Рапохина, инфляция остается высокой, и появился новый риск ее ускорения, связанный с ослаблением рубля.

"Еще один фактор для решительных действий ЦБ - пересмотр регулятором своих прогнозов по инфляции на предстоящем заседании. Когда Банк России пересматривает прогнозы, он может повысить ставки значительней", - указал аналитик.

Риторика ЦБ на последнем заседании ужесточилась. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что на предстоящем заседании 23 июля регулятор будет рассматривать повышения ставки в том числе - сразу на 100 базисных пунктов, до 6,5% годовых.