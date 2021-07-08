Саморегулируемые организации НАПФ и АНПФ объединят в одну СРО

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Саморегулируемые организации (СРО) на рынке негосударственного пенсионного обеспечения НАПФ и АНПФ будут объединены в одну СРО, сообщил в ходе пресс-конференции главы АНПФ Сергей Беляков.

"В целях повышения эффективности решения приоритетных задач развития негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и обязательного пенсионного страхования (ОПС) приняты решения об объединении пенсионных Ассоциаций в форме присоединения СРО АНПФ к СРО НАПФ", - сообщил он, уточнив, что АНПФ, как более молода ассоциация присоединяется к НАПФ и будет ликвидирована.

Президент объединенной СРО станет Сергей Беляков. Юридически процесс объединения завершится осенью, после всех необходимых согласований.

Беляков пояснил, что объединение двух СРО стало реакцией на продолжающуюся консолидацию рынка пенсионных фондов. "Содержать две ассоциации дорого и неэффективно, но важнее то, что нужно оперативно реагировать на меняющуюся обстановку и жестко выстраивать диалог с регулятором. Мне кажется, что одна ассоциация справится с этим лучше", - сказал он.

Об ассоциациях

НАПФ - национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, была учреждена 22 марта 2000 года негосударственными пенсионными фондами. В состав ассоциации входит 24 негосударственных пенсионных фонда. Совокупные активы фондов - членов НАПФ по данным за 2020 год составляли более 3 трлн рублей, или 66,3% от активов всех НПФ Российской Федерации.

Саморегулируемая организация Ассоциация негосударственных пенсионных фондов "Альянс пенсионных фондов" учреждена в 2016 году. В состав АНПФ входит 15 негосударственных пенсионных фондов, аккумулирующие 41% от общего объема средств пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию.