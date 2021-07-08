Минфин заявил, что расходы бюджета на нацпроекты на 1 июля предварительно исполнены на 38%

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроектов на 1 июля, по предварительным данным, составило 904,1 млрд рублей, или 38% от плана, говорится в материалах Минфина РФ.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов - по состоянию на 1 июля 2021 года - составило 904,1 млрд рублей, или 38% от плановых бюджетных назначений", - отмечают в министерстве.

Лучше всего - на 53,3% - исполнены расходы на нацпроект "Здравоохранение". В лидерах по исполнению расходов также нацпроекты "Демография" (48,5%), "Производительность труда" (46,8%), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (40,9%), "Жилье и городская среда" (40,0%), "Наука и университеты" (39%) и "Культура" (35,2%).

Кроме того, наиболее эффективными проектами по исполнению расходов стали нацпроекты "Безопасные качественные дороги" (33,9%), Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) (30%), "Международная кооперация и экспорт" (26,3%) и "Экология" (21,5%).

Самые низкие показатели у нацпроектов "Образование" (19,1%) и "Цифровая экономика" (13,6%).