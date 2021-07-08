Авиакомпания "Россия" готова к выполнению чартеров в Египет вместе с "Библио-глобусом"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" технически готова к выполнению чартерных рейсов в Египет вместе с туроператором "Библио-глобус". При этом перевозчик ожидает соответствующих разрешений от оперштаба и Росавиации. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель авиакомпании.

"Технически и инфраструктурно авиакомпания "Россия" и наш партнер - туристический оператор "Библио-глобус" готовы к выполнению рейсов в города Египта. Авиакомпания ожидает соответствующие разрешения от оперштаба и Росавиации", - сказал он.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты.

Об авиасообщении с Египтом

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами до сих пор оставалось закрытым. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.

О возобновлении авиасообщения между российскими городами и курортами Красного моря Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились 23 апреля текущего года. В начале мая посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил, что авиационные власти и органы безопасности должны завершить весь комплекс необходимых мероприятий для реального восстановления авиасообщения.