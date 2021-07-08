"Россети" внедрят единую платформу обработки данных на подстанции в южном Кузбассе

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. "Россети" впервые внедрят единую серверную платформу для обработки данных, разработанную в рамках НИОКР компании, на подстанции "Бенжереп-2" в южном Кузбассе, которая обеспечивает электроэнергией жителей Новокузнецкого района и участвующей в обеспечении связей с Алтайской энергосистемой, говорится в сообщении компании.

Платформа позволит обрабатывать в одной системе данные из разных источников, начиная с автоматизированной системы управления технологическими процессами, интеллектуальной системы учета электроэнергии и диагностики оборудования и заканчивая системами пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Платформа также обеспечит независимость и стабильность вычислительных процессов с помощью средств виртуализации, а также позволит сократить объем и стоимость необходимого оборудования не менее, чем в два раза при условии ее тиражирования.

Помимо этого, реконструкция подстанции "Бенжереп-2" предполагает практически полную замену оборудования на более современные аналоги, включая цифровые измерительные трансформаторы.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и других.