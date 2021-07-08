"Автодор" рассказал о стоимости проезда по ЦКАД-1

СОФРИНО /Московская область/. 8 июля. /ТАСС/. Стоимость проезда по ЦКАД-1 для легковушек составляет около 3 рублей за километр, для грузовых автомобилей - примерно 9 рублей, сообщил журналистам председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко в ходе открытия заключительного участка ЦКАД.

"На сегодняшний день проезд легкового транспорта стоит порядка 3 рублей, а грузовиков в три раза больше. <…> Достоинство Центральной кольцевой дороги в том, что мы ушли от привычного понимания шлагбаумов. Это, опять же, экология, это, опять же, время, которое мы тратим", - сказал он.

Ранее сообщалось, что проезд по одному из пусковых комплексов кольцевой дороги - ЦКАД-4 составит от 2,5 до 5 рублей за километр. Этот участок длиной 97 км проходит от М-7 "Волга" до М-4 "Дон" по городским округам Электросталь, Домодедово, а также Ногинскому, Павлово-Посадскому, Воскресенскому и Раменскому городским округам.

Президент России Владимир Путин открыл движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Строительство ЦКАД, которая проходит параллельно А107 (Московское малое кольцо), началось в 2014 году. Изначально открытие ЦКАД планировалось в 2019 году, однако его несколько раз переносили. Сейчас движение открылось на участках дороги, которые включают развязку на пересечении ЦКАД-4 (Новорязанское, Егорьевское, Носовихинское, Горьковское шоссе) и М-5 "Урал", 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 (Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Ратехинское, Можайское, Минское, Киевское шоссе) и М-10 "Россия".