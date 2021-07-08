Эксперты прогнозируют подорожание российского вина на 15-20%

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Цены на российское вино могут вырасти на 15-20% в 2021-2022 годах. Такая оценка приводится в исследовании рейтингового агентства НКР "Российское виноделие".

"За 2021-2022 годы цены на российское вино могут вырасти в среднем на 15-20%. Скажутся подорожание винограда, снижение урожая вследствие засухи, нехватка российских саженцев и увеличение стоимости импортного посадочного материала. В 2020 году вино прибавило в цене в среднем 6%, а в первом квартале 2021 года - уже 4,3%", - говорится в материале.

Также по мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе доля российских вин в продаже продолжит увеличиваться в среднем на 1-2 процентного пункта (п.п.) ежегодно (сейчас - 58%), а доля винных напитков продолжит уменьшаться. При этом запрет на использование импортного виноматериала позволит контролировать соответствие количества винограда объему винодельческой продукции, что позитивно скажется на качестве российских вин, считают эксперты.

Капитальные затраты и долговая нагрузка российских винодельческих хозяйств будут повышаться не менее чем на 10-12% в год в силу необходимости расширять площади под виноградниками для перехода на самообеспечение. "Это не несёт угрозы рынку с учетом заметного (на 31,4%) снижения совокупного долга в 2020 году после роста на 7,1% в 2019 году", - считают аналитики.