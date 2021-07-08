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Трассировка свердловской части магистрали Москва - Екатеринбург определена

Для Свердловской области строительство магистрали Москва - Казань - Екатеринбург имеет ключевое значение, потому что это одна из самых загруженных автодорог в стране, отметил глава региона Евгений Куйвашев

СОФРИНО /Московская область/. 8 июля. /ТАСС/. Свердловская область совместно с "Росавтодором" определила трассировку и подрядные организации, которые займутся строительством свердловской части автомагистрали M-12 Москва - Казань - Екатеринбург. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в четверг на церемонии открытия заключительного участка ЦКАД.

"Мы провели уже ряд совещаний с коллегами из Росавтодора, определили трассировки, определен пул подрядных организаций. Мы очень рады, что будут принимать участие в строительстве подрядные организации из Свердловской области", - сказал он.

Куйвашев отметил, что для Свердловской области строительство магистрали Москва - Казань - Екатеринбург имеет ключевое значение, потому что сегодня это одна из самых загруженных автодорог в стране.

В апреле президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга, а строительство всей трассы закончено до 2024 года. На реализацию проекта могут быть выделены средства ФНБ. Ожидается, что время в пути по новой автодороге от Казани до Екатеринбурга сократится в два раза: с 14 до 7 часов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКуйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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