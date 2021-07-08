РФ привлечет работников из Белоруссии, Узбекистана и Киргизии на строительство трассы М-12

СОФРИНО /Московская область/. 8 июля. /ТАСС/. Россия планирует привлечь для строительства трассы М-12 Москва - Казань около 8 тыс. специалистов из Белоруссии, Узбекистана и Киргизии, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Надеемся, что мы все-таки завезем трудовые ресурсы еще дополнительно. Мы сейчас их прорабатываем с Белоруссией, с Узбекистаном, Киргизией. Сейчас работает 7 тыс., а должно работать 15 тыс. через два месяца. Надо еще 8 тыс. строителей собрать, еще 2 700 единиц техники собрать на эту трассу. <...> Думаю, что мы найдем ресурсы", - сказал он.

Проект предусматривает строительство скоростной трассы протяженностью порядка 800 км, которая свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон").

В апреле президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга, а строительство всей трассы закончено до 2024 года. Ожидается, что время в пути по новой автодороге от Казани до Екатеринбурга сократится в два раза: с 14 до 7 часов.

Общая протяженность участка Казань - Екатеринбург составит 800 км. Дорога пройдет по существующей трассе М-7 и частично будет бесплатной. Протяженность платных участков будущей трассы - 288 км (от Дюртюлей до Ачита).