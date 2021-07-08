Moody's изменило прогноз по рейтингу Fortum с "негативного" на "стабильный"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз финской компании Fortum с "негативного" на "стабильный", а также подтвердило рейтинг эмитента Baa2. Об этом в четверг сообщает рейтинговое агентство.

"Изменение прогноза рейтинга на "стабильный" отражает ожидания Moody's о том, что в отсутствие крупных приобретений, дивидендов или значительного увеличения капитальных затрат показатели кредитоспособности Fortum будут соответствовать требованиям рейтинга Baa2 в течение следующих нескольких лет, а именно средств от операционной деятельности (FFO). Чистый долг составляет около 20% в процентном выражении", - говорится в сообщении рейтингового агентства.

30 июня компания объявила о соглашении с консорциумом о продаже половины своей доли, суммой в €7,1 млрд, в Stockholm Exergi, что будет способствовать укреплению баланса компании, сообщает Moody's. Кроме этого, по данным рейтингового агентства, в прошлом году компания приобрела контрольный пакет акций Uniper, после чего предприняла несколько шагов для защиты своих кредитных показателей и кредитного рейтинга. Так, соотношение чистый долг/ показатель EBITDA не превышает 2х. Кроме этого, компания закрыла продажу своих активов централизованного теплоснабжения в странах Балтии на сумму около €800 млн, сообщает Moody's.

"Прогноз "стабильный" отражает ожидания Moody's о том, что финансовый профиль Fortum будет соответствовать текущему рейтингу. Тем не менее, рейтинговое агентство считает, что сохраняется риск события, связанный с выдающимися миноритарными долями Uniper, поскольку остается неопределенность в отношении стратегии Fortum в отношении миноритарных акционеров на период после 2021 года. В случае, если Fortum выкупит миноритарные пакеты, Moody's будет ожидать, что компания также принять меры по защите своих кредитных показателей", - пишет рейтинговое агентство.

Российский дивизион финской группы Fortum включает в себя российскую "Фортум" (владеет 94,88%), а также ТГК-1 (владеет 29,45%). Компания осуществляет деятельность по производству и сбыту электрической и тепловой энергии. В ее состав входит восемь тепловых электростанций на Урале и в Западной Сибири, ветряная электростанция в Ульяновской области и три солнечные - в Оренбургской области и в Республике Башкортостан.