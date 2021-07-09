В компании "Газпром нефть" заявили, что продолжат инвестировать в сербский НИС

БЕЛГРАД, 9 июля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. "Газпром нефть" продолжит инвестировать в сербский НИС ("Нафтна индустрия Сербии", совместный актив "Газпром нефти" и правительства Сербии), осуществляя одновременно и масштабную программу социальных инвестиций. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС на полях конференции Валдайского клуба в Белграде заявил член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль.

"Мы продолжим инвестировать в развитие НИС. Осенью прошедшего года президент [Сербии Александар] Вучич принял участие в открытии установки глубокой переработки нефти на нефтеперерабатывающем заводе в Панчево. Теперь, после пуска комплекса, завод в Панчево имеет глубину переработки 99%. По этому показателю НПЗ в Панчево один из лучших в мире. Для сравнения, средний показатель для НПЗ в Европе составляет 85%", - отметил Дыбаль.

"У нас впереди несколько значительных инвестиций, которые позволят превратить завод в Панчево в лучший НПЗ Европы. Он уже один из лучших, но будет самым современным", - подчеркнул член правления "Газпром нефти".

"НИС, а значит и "Газпром нефть", и наши сербские партнеры вместе с "Газпром энергохолдинг", строит теплоэлектростанцию в Панчево, которая будет работать на российском газе и генерировать электроэнергию, которая пойдет на нужды Сербии", - рассказал он.

Представитель компании напомнил, что после того, как "Газпром нефть" пришла в НИС, она совместно с сербскими партнерами увеличила добычу нефти на 25%, на 35% возросла переработка нефти на НПЗ. "С момента, когда в 2009 году "Газпром нефть" вошла в состав акционеров НИС, мы в два раза увеличили объем и налоговых отчислений, которые НИС платит в бюджет Сербии: в 2009 году НИС платила около €700 млн, сейчас - в два раза больше. Все это стало результатом совместных усилий "Газпром нефти" и правительства Сербии, которое эффективно участвует в развитии компании", - заявил он.

К моменту прихода "Газпром нефти" в 2009 году НИС была убыточной компанией с устаревшими производственными мощностями, имела долг перед банками около 1 млрд евро, а также годовой убыток в размере €47 млн. Сейчас это ведущая энергетическая компания на Балканах, генерирующая около 15% поступлений в государственный бюджет Сербии. Сегодня НИС ведет добычу нефти не только в Сербии, но также в Румынии, а геологоразведку - в Боснии и Герцеговине, сеть АЗС компании шагнула за рубеж и сегодня представлена не только в Сербии, но и в ряде других стран Балканского региона. Проведена модернизация, компания выпускает новую продукцию, соответствующую европейским экологическим нормам, подчеркнул Дыбаль.