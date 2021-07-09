ФСИН попросила установить лимит закупок в исправительных учреждениях Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 9 июля. /ТАСС/. Начальник ГУ ФСИН России по Новосибирской области Андрей Попето обратился к депутатам законодательного собрания региона с просьбой законодательно установить минимальное ежегодное количество закупок продукции в исправительных учреждениях области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба парламента региона.

"Глава регионального ГУ ФСИН обратился к председателю законодательного собрания Новосибирской области Андрею Шимкиву с просьбой рассмотреть возможность на законодательном уровне установить минимальный ежегодный лимит закупок на приобретение продукции в исправительных учреждениях области", - говорится в сообщении.

Также Попето попросил наладить взаимодействие органов власти области в вопросах согласования закупок с ГУ ФСИН для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Это касается случаев, когда ведомству отказывают в проведении закупок конкурентным способом.

По словам Попето, в Новосибирской области функционируют 12 исправительных учреждений и три следственных изолятора. Из общей численности осужденных 57% или 6,7 тыс. человек являются жителями региона. Наибольшее количество осужденных отбывают наказание за преступления против жизни и здоровья, а также за незаконный оборот наркотических средств. Более 2 тыс. заключенных, которые вправе свободно перемещаться в дневное время суток, могут работать в трех исправительных центрах, созданных в регионе.

Основными направлениями деятельности являются производство сельскохозяйственной продукции, швейных изделий, продукции металло- и деревообработки, мебели, обуви, оказание услуг по ремонту транспорта. Объем выпуска товаров, выполненных работ и оказанных услуг по итогам 2020 года превысил 787 млн рублей. В 2020 году привлечено к труду почти 3,3 тыс. жителей области, что позволило увеличить погашение исковых обязательств на 17 млн рублей.