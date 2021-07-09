В Ростуризме сообщили, что отельеры до 2024 получат льготных кредитов на 200 млрд рублей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ростуризм запускает программу льготного кредитования инвесторов на строительство и реконструкцию отелей, до 2024 года будет выдано таких кредитов на 200 млрд рублей, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы запускаем программу льготного кредитования инвесторов на строительство и реконструкцию отелей. На программу льготного кредитования до 2024 года в рамках национального проекта по туризму выделено почти 19 млрд рублей. Объем выдачи кредитов за этот период мы оцениваем в 200 млрд рублей", - сказала Догузова.

На эти средства будет начато строительство более 20 тыс. современных номеров, отметила она. Ростуризм с 9 июля начинает прием заявок от банков, которые планируют участие в программе льготного кредитования. Кредиты будут предоставляться на срок до 15 лет по ставке 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей, а также многофункциональных комплексов, в составе которых есть номерной фонд. Размер кредита может варьироваться от 100 млн до 70 млрд рублей, а сам проект должен быть в высокой степени проработки: получены документы на землю, разработан бизнес-план, а также проект должен пройти кредитный комитет в банке, сообщила руководитель Ростуризма.

"Сегодня внутри страны туристам не хватает качественных современных отелей круглогодичного формата. И механизм льготного кредитования как раз одна из ключевых мер для того, чтобы туристическая инфраструктура активнее развивалась там, где мы видим ее дефицит - в первую очередь это конечно же курортные территории. Чем больше будет качественных отелей, тем выше будет конкуренция - а это напрямую влияет на соотношение цены и качества отдыха", - отметила Догузова.