В Казани планируют реконструировать Центральный стадион к ЧМ по водным видам спорта

КАЗАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Агентство инвестиционного развития (АИР) Татарстана привлечет инвесторов для реконструкции Центрального стадиона Казани к чемпионату мира по водным видам спорта в 2025 году. Об этом рассказала ТАСС в пятницу руководитель ведомства Талия Минуллина.

"Мы планируем предложить президенту республики несколько новых концептов, в том числе как один из вариантов - реконструкция Центрального стадиона в Казани. Мы хотим предложить задействовать эту территорию более функционально", - сказала Минуллина в разговоре с корреспондент ТАСС.

Она рассказала, что для обсуждения реконструкции спортивных объектов к ЧМ она провела встречу с главным архитектором международного архитектурного бюро Populous Дэймоном Лавелло. Темой встречи стали проекты по созданию новых объектов для культурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований в Казани.

По ее словам, помимо реконструкции Центрального стадиона Казани к чемпионату появится еще ряд новых объектов вблизи Дворца водных видов спорта с другой стороны реки Казанки. На сегодняшний день АИР ведет ряд переговоров с частными инвесторами, крупными международными компаниями, которые тоже заинтересованы в новых объектах. "Сейчас мы стараемся сделать эти объекты экономически целесообразными, потому что крупные инфраструктурные проекты всегда имеют сложные модели окупаемости по срокам. <…> Если у нас будет хватать расходов на эксплуатацию таких объектов, то это для нас будет большой успех", - заключила глава АИР Татарстана.

На сегодняшний день на Центральном стадионе активно тренируется казанский футбольный клуб "Рубин", также там проходят тренировки и соревнования местных легкоатлетов.

Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году. Решение было принято на заседании бюро Международной федерации плавания (FINA).