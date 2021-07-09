Первый выпуск инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ получил наивысший кредитный рейтинг

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ожидаемый наивысший кредитный рейтинг планируемому первому выпуску инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ, сообщается в пятницу на сайте агентства.

"Рейтинговое агентство АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг eАAA(RU) планируемому дебютному выпуску облигаций ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации", дочернего общества АО "ДОМ.РФ", созданного для финансирования инфраструктурных проектов посредством выпуска облигаций", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ДОМ.РФ, наивысший кредитный рейтинг ААА на уровне обязательств госкомпании отражает высочайшее качество бумаг, что делает возможным привлечение ресурсов на рынках капитала в инфраструктурные проекты в необходимых объемах по ставкам на уровне лучших российских эмитентов.

"Обеспечение необходимых инвестиций в инфраструктуру - одна из ключевых задач, стоящих перед ДОМ.РФ как единым институтом развития жилищной сферы. ДОМ.РФ принимает на себя обязательства по привлечению частного финансирования к строительству объектов городской и социальной инфраструктуры, тем самым создавая условия для высоких объемов качественного строительства жилья", - добавляется в сообщении госкомпании.

Ранее Банк России зарегистрировал программу специализированного общества проектного финансирования (СОПФ) "Инфраструктурные облигации", которая позволяет выпустить долговые ценные бумаги объемом до 1 трлн рублей. Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование строительства дорог и парковок, инженерных коммуникаций, объектов социальной инфраструктуры (школ, детских садов), а также общегородской инфраструктуры.

Как сообщал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, соглашения об использовании инфраструктурных облигаций уже подписаны с более чем 15 регионами, в числе которых Иркутская, Курская, Магаданская, Белгородская, Челябинская области.

Помощь регионам

Многие регионы испытывают недостаток финансирования, поэтому инфраструктурные облигации для них - дополнительная помощь, полагает полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. "Инструмент, безусловно, нужный, хотя и совсем новый, поэтому может вызывать определенные вопросы у инвестора. Однако, я уверен, что со временем облигации для инфраструктуры станут точно таким же инструментом, как и обычные облигации", - сказал ТАСС полпред.

Он добавил, что всего по Уральскому федеральному округу в рамках девяти проектов планируется привлечь займы на сумму более 12 млрд рублей, которые будут направлены на строительство четырех школ и четырех детских садов, инженерной, дорожной и транспортной инфраструктуры. В результате объем ввода жилья по проектам составит порядка 2 млн кв. метров.

По словам замгубернатора Челябинской области Сергея Шаля, получение инфраструктурными облигациями наивысшего кредитного рейтинга подтверждает финансовую устойчивость и серьезность намерений ДОМ.РФ по развитию инфраструктуры в регионах. Учитывая это решение, замглавы региона считает выпуск инфраструктурных облигаций одним из приоритетных механизмов привлечения средств для развития инфраструктуры в регионе.

"Сейчас мы двигаем три пилотных проекта по привлечению инфраструктурных облигаций, <...> этот список будет расширяться, и мы будем использовать этот финансовый инструмент и на других проектах. Как ранее уже говорил губернатор Алексей Текслер на совещании по вопросам комплексного развития территорий (КРТ), мы планируем в 11 муниципалитетах реализовывать проекты КРТ. И везде будем привлекать средства от выпуска инфраструктурных облигаций и таким образом сопровождать строительство жилья", - сказал Шаль ТАСС.

Финансирование нацпроектов

Кроме того, облигации для финансирования инфраструктуры станут важнейшим инструментом финансирования национальных проектов, призванным стимулировать экономический рост российских регионов, реализовать масштабные проекты освоения новых территорий и улучшить условия жизни населения и качество городской среды, подчеркнул первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. "Газпромбанк видит высокий потенциал в развитии рынка инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ и как банк-организатор размещения, и как один из ключевых игроков рынка инфраструктурных проектов в России", - сказал он агентству.

В целом наивысшая рейтинговая оценка является одним из ключевых факторов, благодаря которым ликвидность облигаций существенным образом повышается, пояснил ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко. Таким образом, подобные ценные бумаги становятся привлекательными для потенциальных инвесторов, и, соответственно, можно рассчитывать на успешное размещение всей серии облигационных займов от ДОМ.РФ, добавил он.

На самом деле, по словам Алексеенко, присвоение наивысшего рейтинга дебютному выпуску облигаций СОПФ "Инфраструктурные облигации" ни для кого не стало неожиданностью. Подобного рода ценные бумаги традиционно оцениваются со стороны рейтинговых агентств довольно высоко, так как в конечном итоге они обеспечены государственными гарантиями, сказал эксперт.

Частные инвестиции и драйвер стройотрасли

Инфраструктурные облигации призваны привлечь частные инвестиций в строительство, прокомментировал ТАСС коммерческий директор группы компаний "Страна девелопмент" Александр Гуторов. А высокий рейтинг в виду надежности ценных бумаг говорит о реальности таких планов, считает генеральный директор инвестиционно-строительной группы "Мармакс" Юрий Юров.

Кроме того, по его словам, это позволит снизить сами ставки, которые с учетом субсидирования и так невысокие. "По более низким ставкам застройщики смогут привлекать больше облигаций для строительства инфраструктуры, что точно сделает этот механизм новым источником финансирования", - сказал ТАСС Юров.

По словам президента девелоперской компании "Интеко" Александра Николаева, дополнительный источник финансирования инфраструктурных проектов в виде облигаций с высоким кредитным рейтингом должен также стать одним из важных драйверов строительного рынка, особенно в регионах. Собеседник агентства уверен, что это позволит реализовать масштабные долгосрочные проекты комплексного развития территорий, которые предполагают большую нагрузку в части возведения транспортных узлов, спортивных и социальных объектов.

"Облигации являются одним из самых надежных и консервативных инструментов для сохранения и приумножения капитала, доступных даже непрофессиональным инвесторам. Доходность по ним выше, чем по вкладам, поэтому ценные бумаги с высоким кредитным рейтингом должны обеспечить стабильное привлечение частных инвестиций в отрасль", - сказал ТАСС Николаев.

Ранее правительство РФ утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку, которая будет обеспечиваться субсидией из федерального бюджета.