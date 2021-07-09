"Сбер" допустил вероятность хакерских атак на крупные компании России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сбербанк допускает вероятность хакерских атак на крупные компании в России, как это было в США, когда злоумышленники парализовали деятельность крупнейших предприятий, нанеся им большой урон. Об этом сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Cyber Polygon.

"Я думаю, что такие варианты в России возможны, поэтому мы тренируемся, чтобы вместе противостоять такого рода угрозам", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кузнецов отметил, что на сегодня самые опасные угрозы - это вирусные заражения и вирусные шифровальщики, которые сейчас активно распространяются хакерами.

7 мая этого года хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. 11 мая компания-оператор объявила о постепенном возобновлении работы. Однако позднее Colonial Pipeline подтвердил факт выплаты выкупа хакерам в размере $4,4 млн. Власти США полагают, что на несколько дней работу трубопровода парализовала группировка DarkSide. В Вашингтоне считают, что сами хакеры живут в России, однако при этом не имеют отношения к властям РФ.

Затем западные СМИ сообщали, что компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглась кибератаке. В результате возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании. ФБР приписало атаку сервисам REvil и Sodinokibi.