СМИ: контейнеровоз Ever Given пока не покинул территориальные воды Египта

КАИР, 9 июля. /ТАСС/. Контейнеровоз Ever Given, который в марте почти на неделю блокировал судоходство в Суэцком канале, а затем 107 дней находился под арестом, покинул главную водную артерию Египта, но остановился в районе города Порт-Саид в Средиземном море. Об этом свидетельствуют в пятницу данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

По информации источников местного новостного портала Al-Yaum Al-Sabia, причина задержки судна в египетских территориальных водах, неподалеку от восточного входа в Суэцкий канал, заключается в том, что компания-судовладелец запросила тщательную проверку контейнеровоза среди прочего на предмет безопасности.

7 июля Ever Given отправился из района Большого и Малого Горьких озер между двумя отрезками Суэцкого канала в сторону Средиземного моря, чтобы завершить начатый еще в марте маршрут в Роттердам. В этот же день руководство главной водной артерии Египта и представители компании - владельца контейнеровоза подписали в египетском городе Исмаилия мировое соглашение. Как сообщал источник ТАСС в управлении, стороны договорились о финансовой компенсации в размере $540 млн, из которых $240 млн будут выплачены на первом этапе, а оставшиеся $300 млн - в течение года в рассрочку. Канал также получит современный катер-буксир.

История судна

23 марта шедшее под панамским флагом судно Ever Given длиной 400 м перегородило одномагистральную южную часть канала, из-за сильного ветра и песчаной бури изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели. За это время в очередь на проход выстроились более 400 судов, пробка растянулась почти до Индии.

Управление канала потребовало от владельца судна компенсацию в размере $916 млн за нанесенный ущерб, а также затраты по снятию контейнеровоза с мели. В мае управление согласилось уменьшить сумму компенсации до $550 млн с условием, что $200 млн будут выплачены в качестве залога наличными, а оставшиеся $350 млн поступят позднее в виде банковских аккредитивов по безналичному расчету.

4 июля суд Исмаилии по экономическим и хозяйственным вопросам в третий раз перенес слушания по делу о выплате компенсации Суэцкому каналу компанией - владельцем Ever Given. Судебная инстанция предоставила обеим сторонам возможность до 11 июля обсудить все оставшиеся спорные моменты и прийти к окончательному примирению после того, как они стали близки к подписанию мирового соглашения.