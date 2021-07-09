Прокачку газа по "Ямал - Европа" возобновили после профилактики

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Плановые профилактические работы на газопроводе "Ямал - Европа" завершены. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

Прокачка газа возобновлена на сутки раньше, чем предполагалось ранее.

"Транспортировка газа сегодня возобновлена. Ранее окончание работ было запланировано на 10 июля", - отмечается в сообщении холдинга.

Как ранее сообщал "Газпром", сроки проведения комплекса плановых работ были согласованы в 2020 году. Холдинг и потребители учитывали остановку газопровода в своих планах.

Транснациональный газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы - 32,9 млрд куб. м газа в год.