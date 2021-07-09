"Известия": Минфин предложил ввести мораторий на действие закона об обороте алкоголя

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минфин РФ подготовит обращение в правительство для введения моратория на действие новых норм в законе, который определяет особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. Мораторий могут ввести к концу июля, сообщает в пятницу издание "Известия" со ссылкой на письмо Евразийской ассоциации владельцев магазинов беспошлинной торговли участникам объединения.

"Минфин пообещал бизнесу подготовить обращение в правительство для введения моратория на действие вступивших в силу в начале июля этого года норм закона 345-ФЗ о регулировании алкогольного рынка, говорится в письме Евразийской ассоциации владельцев магазинов беспошлинной торговли участникам объединения (есть у "Известий"). По данным ассоциации, отсрочка может быть введена уже в конце июля, когда будет подготовлено и подписано соответствующее постановление правительства", - сообщает издание.

8 июля в Минфине прошло совещание, на котором представители бизнес-объединений, органов исполнительной власти, контроля и надзора, участников алкогольного рынка договорились предпринять усилия для избежания перебоев с наличием импортной винодельческой продукции в России, сообщалось на сайте Минфина.

2 июля издание РБК сообщило, что производитель алкогольной продукции Moet Hennessy направил российским партнерам письмо, где уведомил о решении прекратить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок из-за нового закона, согласно положениям которого компания должна изменить категорию и маркировку продукции с шампанских вин на игристое вино. Позднее в компании сообщили, что согласились использовать для своих напитков наименование "игристое вино" для поставок в Россию и постараются возобновить поставки как можно быстрее. Тогда в компании указали, что Дом шампанского Moet Hennessy "всегда с уважением относился к законодательству, на каких бы рынках оно не действовало", а "поставки будут возобновлены как можно быстрее, как только это позволит необходимая корректировка".

О законе

2 июля президент РФ Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. Поправки, в частности, гласят, что "использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы" в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии. При этом в закон 1995 года о госрегулировании оборота спиртного внесены изменения, согласно которым в перечислении видов алкогольной продукции, в частности, слова "игристое вино (шампанское)" заменены словами "игристое вино, включая российское шампанское". Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции в целях определения четких правил функционирования отрасли.