Кабмин выделил еще 6 млрд рублей на развитие сельских территорий

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 6 млрд рублей для финансирования программы "Сельская ипотека" и комплексного развития инфраструктуры в сельской местности. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

Как отмечается, из выделенной суммы 2 млрд рублей отведены на поддержку сельской ипотеки. "С помощью программы "Сельская ипотека" граждане могут оформить кредит под льготную ставку до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке", - говорится в сообщении.

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий в 26 регионах будет направлено 2,7 млрд рублей. "Еще более 1,1 млрд - на обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, пешеходной инфраструктуры и ремонт дорог в 44 регионах страны", - добавили в кабмине.

С помощью выделенных Костромской области 68 млн рублей будет построена новая дорога, ведущая к Ковалевскому центру помощи детям.

Решение о выделении средств было принято на заседании кабмина 8 июля по поручению президента России Владимира Путина.