На севере Москвы появятся общественно-деловые пространства на месте двух долгостроев

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Инвесторы планируют возвести на месте двух проблемных объектов на севере Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" общественно-деловые пространства. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В рамках проекта "Индустриальные кварталы" на месте двух долгостроев в Тимирязевском и Левобережном районах появится около 35 тыс. кв. м. общественно-деловой застройки, в том числе магазины, кафе, спортивные и досуговые центры, где будут работать около 860 человек. Реализуя эти проекты, девелоперы смогут получить льготу в рамках городской программы стимулирования создания рабочих мест в размере 1,5 млрд рублей по плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка для строительства жилья", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, долгострой в Тимирязевском районе не используется уже 17 лет, а в Левобережном районе - 11 лет. На данный момент у Москвы в планах реорганизовать первые шесть территорий с долгостроями площадью свыше 7,7 га, в них инвестируют более 21 млрд рублей.

"Чтобы город застраивался комплексно и сбалансированно, реализуют две смежные программы: "Индустриальные кварталы" и стимулирование создания рабочих мест. Цель первой - развитие заброшенных промзон и депрессивных территорий. Участники второй программы строят жилье и создают рабочие места за пределами ТТК и МКАД и получают от города серьезную льготу по плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка. В двух проектах можно участвовать одновременно: так инвесторы могут получить льготу за изменение вида разрешенного использования при строительстве жилья, создавая рабочие места в рамках программы "Индустриальные кварталы", - поясняется в материале.

Объединение двух программ поможет разгрузить центр столицы. На неиспользуемых заброшенных территориях будут созданы деловые кластеры с десятками тыс. рабочих мест, у москвичей появится возможность работать рядом с домом. За год работы проекта "Индустриальные кварталы" Москва подписала четыре договора о комплексном развитии территорий. Уже начат процесс развития бывших промзон Октябрьское Поле, Кунцево и двух участков в бывшей промзоне Коровино. Их общая площадь более 60 га. Объем инвестиций по проектам составит около 160 млрд рублей, а ожидаемый бюджетный эффект превысит 5 млрд рублей в год.