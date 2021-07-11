ЕС приветствовал договоренность стран G20 о международной налоговой реформе

БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Евросоюз приветствовал поддержку министрами финансов и руководителями центральных банков стран Группы двадцати (G20) проведения международной налоговой реформы, которую они выразили по итогам встречи в Венеции. Об этом глава Европейского совета Шарль Мишель написал в субботу в Twitter.

"Еще один шаг в направлении более справедливого мира. Достигнута историческая договоренность "двадцатки" о глобальной реформе корпоративного налогообложения. Следующим шагом должно быть подтверждение данного соглашения в Организации экономического сотрудничества и развития", - заявил он.

Министры финансов и руководители центральных банков G20 по итогам встречи в Венеции выступили в поддержку проведения международной налоговой реформы, основные параметры которой были согласованы министрами финансов Группы семи 5 июня на встрече в Великобритании. Там была достигнута договоренность о необходимости введения во всем мире минимального налога на прибыль крупных корпораций на уровне не менее 15%. Вторым элементом этой договоренности является изменение территориального принципа налогообложения: налог с прибыли транснациональных корпораций должен взиматься в тех государствах, где они зарабатывают за счет предоставления своих товаров или услуг, а не только исходя из места их регистрации, как это происходит сейчас. Это решение направлено в первую очередь на мировых IT-гигантов, таких как Facebook, Google, Apple, Amazon. Соглашение призвано создать условия, при которых технологические компании не будут выводить прибыль в юрисдикции с более льготным налогообложением.