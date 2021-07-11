Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ в Новгородской области

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Новгородская". Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в воскресенье.

"В Новгородской области будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-внедренческого типа", - указано в тексте.

Уточняется, что общая площадь экономической зоны составит свыше 180 га. На ее территории планируется открыть предприятия по производству лекарств на основе моноклональных антител, микроэлектронной продукции, полуприцепной техники, а также запустить заводы по переработке рапса, изготовлению тепло- и звукоизоляционных материалов. Территория уже частично оснащена инженерной и транспортной инфраструктурой. Региональные власти займутся ее дальнейшим обустройством, стоимость работ оценена в 1,3 млрд рублей.

Получившие статус резидента особой экономической зоны компании проинвестируют в экономику региона около 8 млрд рублей, создадут более 700 рабочих мест, отметили в пресс-службе.

Особые экономические зоны формируются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры, а размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ, напомнили в кабмине.