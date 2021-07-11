Суэцкий канал в 2020-2021 финансовом году заработал рекордные $5,84 млрд

КАИР, 11 июля. /ТАСС/. Суэцкий канал в прошедшем финансовом 2020-2021 году заработал рекордные в своей истории $5,84 млрд. Об этом сообщил в воскресенье глава администрации канала Усама Рабиа.

"В первой половине 2021 года Суэцкий канал пропустил 9 763 судна с общим грузом порядка 610 млн тонн (годом ранее в этот же период было 587,7 млн тонн). В 2020-2021 финансовом году нами зафиксирован самый высокий доход в истории канала - $5,84 млрд. Для сравнения: в прошлом году этот показатель равнялся $5,72 млрд", - приводит слова Рабиа канцелярия главной водной артерии Египта.

"Несмотря на все имеющиеся в наше время трудности, нам удалось достичь такого успеха благодаря гибкой маркетинговой и ценовой политике в отношении судов, пересекающих канал. Мы смогли сохранить доверие наших клиентов", - добавил он.

Из других показателей глава администрации отметил увеличение за прошедший год количества пересекающих Суэцкий канал различных видов судов: на 24% выросло число газовозов, на 9,7% - контейнеровозов, на 5% - балкеров и на 27,8% - судов, перевозящих автомобили.

7 июля руководство водной артерии и представители компании - владельца контейнеровоза Ever Given, который в марте почти на неделю блокировал судоходство в Суэцком канале, а затем 107 дней находился под арестом, подписали в египетском городе Исмаилия мировое соглашение. Как сообщал источник ТАСС в управлении, стороны договорились о финансовой компенсации в размере $540 млн, из которых $240 млн будут выплачены на первом этапе, а оставшиеся $300 млн - в течение года в рассрочку. Канал также получит современный катер-буксир.

В тот же день Ever Given отправился из района Большого и Малого Горьких озер между двумя отрезками Суэцкого канала в сторону Средиземного моря, чтобы завершить начатый еще в марте маршрут в Роттердам.