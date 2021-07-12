Более 12 тысяч актов отменили в России по "регуляторной гильотине"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Более 12 тыс. актов, в основном содержащих устаревшие требования советских времен, отменили в РФ в рамках масштабной реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) в части так называемой регуляторной гильотины. Об этом заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в интервью "Российской газете".

"Под "гильотину" попали более 12 тыс. актов - это более 90% всех актов, содержащих обязательные требования, при этом большая часть - документы советских времен, остававшиеся в силе. Многие из них содержали требования, которые на сегодняшний день кажутся, скажем так, комичными. Всем известен пример с обязательной толщиной омлета. Однако таких историй множество. Например, устаревшие акты регламентировали, что при уборке шкафов крошки следует сметать с полок специальными щетками, обязывали мыть посуду ветошью", - отметил Григоренко.

Он добавил, что большинство отмененных актов содержали "ничем не обоснованные правила" и являлись помехой для бизнеса. При этом они никак не помогали защитить граждан от возможных злоупотреблений.

"Само собой, невозможно было ограничиться одной лишь отменой требований, ведь это могло привести к правовому вакууму. На смену прежнему регулированию пришло новое, составленное с учетом современных реалий. В рамках этой работы было принято почти 450 актов. Эта цифра, как видите, сильно меньше количества упраздненных документов", - пояснил вице-премьер.

С 1 января 2021 года в России заработала "регуляторная гильотина" - часть масштабной реформы контрольно-надзорной деятельности. К этому дню была проведена инвентаризация всех действующих и обязательных требований для бизнеса, чтобы понять, соответствуют ли они современным реалиям. При этом несоответствующие отменялись или изменялись.

Как ранее сообщал Григоренко, 33% обязательных требований, которые бизнес должен был выполнять, отменены как избыточные или дублирующие. Это около 11,8 тыс. нормативно-правовых актов, в которых более 8,8 тыс. документов времен СССР. Вице-премьер пояснял, что оставшиеся две трети обязательных требований "были полностью инвентаризированы и актуализированы, эта работа была проведена совместно с бизнесом".