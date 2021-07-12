В ФАС подготовили единое тарифное законодательство

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила первую в России концепцию долгосрочного тарифного регулирования, которая должна защитить интересы потребителей и обеспечить надежность функционирования инфраструктуры. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

По данным издания, концепция долгосрочного тарифного регулирования должна распространиться на такие сферы, как ЖКХ, электроэнергетика, газоснабжение, связь и железнодорожный транспорт. Благодаря ей будут созданы единые принципы формирования долгосрочных цен на услуги в отраслях (минимум на три года). В конце июня проект утвердил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, сообщили газете в ФАС.

"Известия" отмечают, что в числе изменений значатся сохранение ресурсоснабжающими организациями (РСО) всей дополнительной прибыли, тогда как сегодня сэкономленные средства вычитаются из тарифов на следующий год, господдержка регулируемых отраслей экономики (в том числе посредством разработки нацпроектов), снижение барьеров для доступа на эти рынки новых участников, установление экономически обоснованных тарифов и создание единой тарифной платформы. Как сообщили изданию в ФАС, концепция предусматривает гарантии возврата инвестиций, стимулы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также защищенность населения от необоснованного роста тарифов.

Для реализации концепции будет сформирована законодательная база, основой которой станет единый тарифный закон. В нем будут закреплены права и ответственности потребителей и ресурсоснабжающих компаний при формировании тарифов. Кроме того, в законе пропишут методологию и единый понятийный аппарат. Параллельно единому документу готовятся изменения в соответствующие правительственные акты, рассказали в антимонопольной службе.