Wildberries запустил доставку из ресторанов Москвы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Крупнейший российский онлайн-ретейлер России Wildberries запустил доставку готовых блюд из ресторанов, говорится в его сообщении.

"Сервис стал доступен жителям Москвы, в пределах МКАД, на первом этапе доставка осуществляется из сети ресторанов "Бакинский бульвар", - говорится в сообщении.

В компании надеются, что новый сервис позволит оказать поддержку ресторанам, которые столкнулись со снижением спроса из-за роста заболеваний COVID-19. В дальнейшем количество ресторанов и география доставки будут расширяться за счет присоединения новых партнеров, отметили в компании.

Доставка осуществляется сервисными службами ресторанов самостоятельно. Экспресс-доставка скоропортящихся, замороженных продуктов питания и цветов на Wildberries стартовала во второй половине мая 2021 года.

Вне зависимости от масштабов бизнеса, торговая комиссия для продавцов данных категорий составит 5%, добавили в компании.